По делу о взяточничестве задержан замгендиректора НИИ вакцин и сывороток

По версии следствия, Васильев, являясь председателем единой комиссии по осуществлению закупок Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток, в 2018 году заключил «сделку» с руководством одной из птицефабрик. По ее условиям он обязался помочь компании выиграть конкурсы на поставку инкубационного куриного яйца для производства вакцины от гриппа.

С ноября 2018 года по июнь 2020 года Васильев получил от замгендиректора одной из коммерческих структур взятки на общую сумму не менее 30 млн рублей за обеспечение победы в заключении госконтракта на сумму более 150 млн рублей.

В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения. Кроме того, проведены обыски у гендиректора птицефабрики «Синявинская» Артура Холдоенко.

В июне 2021 года губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и директор Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Виктор Трухин в ходе ПМЭФ подписали соглашение о создании на базе НИИ производства яиц для создания вакцин, в том числе от гриппа. Сообщалось, что объем инвестиций в проект составит более 1,5 млрд рублей.