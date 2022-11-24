Мурашко отчитался о сформированном запасе препаратов на четыре месяца

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что уже создан запас лекарственных препаратов минимум на четыре месяца. Такое поручение он давал регионам 12 ноября. Также министр призвал с осторожностью подходить к вопросу регулирования цен на медизделия, так как это может повлечь их дефицит.

В российских регионах сформирован запас лекарственных препаратов минимум на четыре месяца. Об этом заявил во время выступления в Госдуме министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он также призвал с осторожностью подходить к вопросу регулирования цен на медицинские изделия, так как, по его словам, это может повлечь их дефицит.

Также в Госдуме отметили «тревожную тенденцию» к снижению доступности лекарственного обеспечения льготных категорий граждан. По словам председателя Комитета ГД по контролю Олега Морозова, есть случаи отказов в выдаче льготных лекарств и рецептов. Практикуется «отсроченное обеспечение», то есть задержки в получении медикаментов, заявил парламентарий.

Член Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев предложил пересмотреть положения законодательства о закупках в сфере здравоохранения. «Теоретически медицинское оборудование и препараты выведены из санкционного списка, но на деле их очень сложно ввести и оплатить», отметил депутат. По его словам, надо дать возможность заключить прямые контракты с производителями уникальных лекарственных препаратов на период действия патентной защиты, а также разрешить закупку орфанных препаратов без ограничения по цене контракта.

Ранее, 12 ноября, Михаил Мурашко дал поручение регионам создать запас лекарств не менее чем на четыре месяца. По его словам, в стране наблюдаются задержки поставок зарубежных препаратов, но отказов или серьезных угроз для фармрынка зафиксировано не было. Ранее в Минздраве неоднократно заявляли, что в России нет проблем с поставками лекарств, а иностранные препараты заменяются отечественными аналогами.

Фото: duma.gov.ru

Артем Косенок

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