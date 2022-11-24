Sanofi объяснила отзыв регудостоверений некоторых инсулинов

Компания Sanofi объяснила отзыв регудостоверений некоторых инсулинов из ГРЛС. Накануне «ФВ» писал об исключении из реестра РУ нескольких препаратов, в том числе инсулинов производства Sanofi.

Sanofi сообщила «ФВ», что продолжает производить инсулины для удовлетворения потребности российских пациентов с сахарным диабетом. В компании отметили, что выполняют обязательства по поставкам этих инсулинов и по государственным контрактам, и в аптеки. Накануне, как писал «ФВ», из ГРЛС были исключены несколько РУ препаратов.

«Мы аннулировали регистрационные удостоверения только на картриджи и флаконы инсулина глулизина и инсулина гларгина. Эти формы выпуска препаратов не поставляются в Россию с 2010 года», — пояснили в компании.

В реестре по-прежнему зарегистрированы инсулины производства Sаnofi: «Апидра СолоСтар», «Лантус СолоСтар» и «Туджео СолоСтар».

«Завод «Санофи Восток» в Орловской области продолжает бесперебойно работать и производить современные инсулины, удовлетворяя потребности российских пациентов с сахарным диабетом в полном объеме, включая ультракороткий инсулин глулизин, базальные инсулины инсулин гларгин 100 ЕД/мл и инсулин гларгин 300 ЕД/мл в одноразовых шприц-ручках «СолоСтар», — уточнил директор по корпоративным связям Sanofi в евразийском регионе Юрий Мочалин.

Вероника Догузова

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