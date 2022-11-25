Biocad продолжает наращивать число КИ своих препаратов

Биотехнологическая компания Biocad продолжает наращивать число клинических исследований (КИ) препаратов для терапии онкологических, аутоиммунных и орфанных заболеваний. С 2020 года компания увеличила количество проводимых исследований в два раза, сообщили в пресс-службе Biocad.

Как говорится в сообщении, сейчас Biocad проводит 37 КИ лекарственных препаратов для терапии социально значимых заболеваний, среди которых меланома, немелкоклеточный рак легкого, нейробластома, рак шейки матки, аксиальный спондилоартрит, рассеянный склероз и другие. Клинические исследования компании проходят в России, Республике Беларусь, Китае и в Европе.

«Biocad не только продолжает реализацию активных клинических исследований, но и планирует старт испытаний новых препаратов, открывая для пациентов в России и за ее пределами возможность получить ранний доступ к инновационной терапии. В текущем году участниками наших исследований стали более 2400 человек. В следующем году мы ожидаем, что участие в клинических исследованиях компании примут более 3500 здоровых добровольцев и пациентов», – заявила вице-президент по клинической разработке и исследованиям Biocad Юлия Линькова.

Сегодня в клинических исследованиях компании идет активный набор участников с аксиальным спондилоартритом, меланомой и нейробластомой. Кроме того, Biocad готовится открыть набор участников в исследование генотерапевтического препарата для терапии спинальной мышечной атрофии, а также в клинические исследования препарата для лечения системной склеродермии и болезни Девика.

Вопросы об участии в клиническом исследовании можно задать по телефону горячей линии 8 (800) 511-00-37 и на сайте ct.biocad.ru.

Помимо исследований новых препаратов, компания продолжает два международных исследования оригинального препарата «Пролголимаб», зарегистрированного в России и Республике Беларусь для лечения неоперабельной или метастатической меланомы. Исследование DOMAJOR в показании немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ) и FERMATA – в показании рак шейки матки (РШМ). Клинические исследования препарата проходят как в России, так и на территории Китая, а исследование DOMAJOR также включает участников из Европейского союза.

Компания Biocad создала информационную платформу КИ, стало известно ранее.

gxpnews