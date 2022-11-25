Включенные в российский реестр ЛП выведут из-под ограничений на транзит через Беларусь

Лекарства, которые включены в российский реестр лекарственных препаратов (ЛП), будут выведены из-под ограничений на транзит автотранспортом через территорию Беларуси. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Правительства Российской Федерации. Решение принято на заседании группы высокого уровня совета министров Союзного государства.

«В ходе заседания поддержано предложение российской стороны о включении российского реестра лекарств в качестве основания для исключения из-под ограничения транзита автотранспортом ЕС готовых лекарств через территорию Беларуси», – говорится в сообщении.

Согласно документу, в части вопроса транзита через территорию Беларуси нерасфасованных лекарственных средств, фармацевтических субстанций, сырья, материалов и комплектующих для их производства принято решение о дополнительной проработке соответствующего механизма. В феврале 2023 года должно состояться очередное заседание группы высокого уровня.

gxpnews