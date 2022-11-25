«Луидор» и «Ворсма» назначены единственными поставщиками передвижных медкомплексов

Правительство поручило Минпромторгу закупить 299 ПМК в первом квартале 2023 года. Документ предполагает закупку 235 медицинских комплексов для оказания первичной медицинской помощи (передвижные фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории, их поставит ПКФ «Луидор»), 30 комплексов для проведения профилактических осмотров и 34 – для проведения флюорографии и маммографии (будут закуплены у ТД «Ворсма»).

Передвижные комплексы будут переданы в 68 регионов. Больше всего комплексов – по 15 единиц – получат Пензенская, Омская область и Алтайский край, 13 – Новосибирская область, 12 – Республика Дагестан.

Всего на закупку ПМК для оказания медицинской помощи жителям сельских поселений и малых городов в 2022-2023 годах суммарно выделено 2,75 млрд рублей.

Механизм назначения единого поставщика ПМК Минпромторг предлагал еще в декабре 2018 года. По мнению авторов проекта, централизованный подход обеспечит дополнительную загрузку отечественной промышленности, включая предприятия ОПК, а также позволит минимизировать риски, связанные с администрированием процессов закупки. Кроме того, механизм поможет обеспечить контроль качества сборки ПМК, их комплектации и своевременность поставок. На статус единого поставщика претендовало входящее в госкорпорацию «Ростех» АО «Швабе».

Как выяснил Vademecum, в начале осени 2022 года Минпромторг направил обновленное предложение о назначении единственных поставщиков ПМК на согласование в заинтересованные федеральные органы власти. Статусом предлагалась наделить компании ПКФ «Луидор» и ООО «Торговый дом «Ворсма». Предложение получило оценку регулирующего воздействия Минэкономразвития и согласование Минфина.

По данным Минздрава России, с 2019 по 2020 год по нацпроекту «Здравоохранение» было приобретено 1 022 ПМК в 57 регионах на общую сумму 7,769 млрд рублей. Эти ПМК совершили 92,6 тысячи выездов и провели диагностику у 2,714 млн пациентов. В 2021 году планировалось приобретение еще 304 ПМК в 24 субъектах, на эти цели было выделено 2,05 млрд рублей.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Торговый дом «Ворсма» зарегистрировано в 2003 году в Нижегородской области и на 100% принадлежит Владимиру Крюкову. В 2021 году компания выручила 1,303 млрд рублей, чистая прибыль составила 272,9 млн рублей. Производственная база располагается на мощностях ООО «НПО «Автомедкомплекс».

ПКФ «Луидор» также зарегистрировано в Нижегородской области. Производителем владеет Мария Тихонова (доля в 41,4%), Сергей Корнилов (38,5%), Денис Серпухов (16,3%) и Сергей Гусев (3,8%). В 2021 году выручка компании превысила 2,377 млрд рублей, чистая прибыль составила 34 млн рублей.