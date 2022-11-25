Росздравнадзор утвердил новые оценочные листы для получения фармлицензии

Для получения фармлицензии Росздравнадзор утвердил новые оценочные листы. В них вошли 47 вопросов для лицензирования федеральных аптек и 53 вопроса — для дистрибьюторов.

Росздравнадзор утвердил новые чек-листы для оценки соответствия лицензионным требованиям соискателя лицензии или лицензиата при осуществлении фармацевтической деятельности. Приказ № 7974 от 26.08.2022 опубликован накануне, 23 ноября, на портале официальной правовой информации. Он заменит действовавший ранее приказ службы № 195 от 19.01.2022.

В оценочном листе для проверки дистрибьюторов теперь 53 вопроса. Ранее служба проводила лицензионный контроль по 49 вопросам. Для лицензионных проверок аптек федеральной формы собственности чек-лист увеличился на один вопрос — до 47.

С 1 марта вступили в силу разработанные надзорными органами для проведения плановых проверок аптек, оптовиков и производителей лекарств списки контрольных вопросов. Среди оцениваемых актов оказались попавшие под «регуляторную гильотину» и отмененные приказы Минздрава, писал «ФВ».

Фото: zinkevych/ru.freepik.com

Таисия Кубрина

pharmvestnik