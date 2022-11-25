Объем производства препаратов в октябре впервые сократился

Аналитики RNC Pharma сообщили, что в октябре объем производства лекарственных препаратов сократился как в денежном, так и в натуральном выражении. Это происходит впервые с начала года.

За период с января по октябрь 2022 года объем выпуска готовых лекарственных препаратов в России составлял 579,5 млрд руб. (в ценах отгрузки производителей, с учетом НДС). Относительно аналогичного периода 2021 года динамика составила 18,5% при проведении расчетов в российской валюте. Впрочем, аналитики RNC Pharma отмечают сравнительно высокий уровень инфляции, который не опускается ниже 10%.

Натуральная динамика ниже: по сравнению с январем — октябрем 2021 года показатель прироста в упаковках составил 2,9%. Всего с начала текущего года было выпущено 3,44 млрд упаковок. Данный объем эквивалентен 65,4 млрд минимальных единиц дозирования (МЕД). Причем темпы роста даже хуже, чем в упаковках: показатель прироста не превышал 2,1%.

В октябре 2022 года объем препаратов, выпущенных российскими фармкомпаниями, составил порядка 350 млн упаковок. Это на 3,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Аналитики отмечают, что сокращение натуральной динамики наблюдается второй месяц подряд. По итогам сентября 2022 года аналогичный показатель был зафиксирован на уровне -2%.

В минимальных единицах отгрузки в октябре 2022 года тоже падали: долгосрочный показатель прироста показал -2,3%, в текущем году это происходит всего в четвертый раз. В отношении рублевых объемов в октябре 2022 года также фиксируется спад (-9%), причем падение и денежных, и натуральных объемов фиксируется впервые с начала текущего года. Всего в этом месяце было отгружено готовых препаратов на сумму 51,4 млрд руб.

С точки зрения динамики отгрузок лидирует по итогам января — октября ОТС-группа. Поставки безрецептурных препаратов за год выросли на 10,4% в упаковках. Ассортимент здесь также продолжил развитие: общее количество МНН выросло на 34 наименования (до 467 позиций). Максимальную динамику в упаковках относительно января — октября 2021 года показало комбинированное средство гвоздики цветков масло+камфора+мяты перечной масло+эвкалиптовое масло (рост в 21,6 раза в упаковках), данное наименование представлено одной торговой маркой – препаратом «Гэвкамен». Последняя производилась двумя компаниями, но основной вклад в динамику обеспечила «Тульская фармацевтическая фабрика».

Второй результат был зафиксирован по МНН эстриол (рост в 13,7 раза), здесь ассортимент торговых марок несколько шире, отгрузки в текущем году осуществляли три компании, но максимальную динамику обеспечил «Вертекс» с препаратом «Орниона». Третий результат с точки зрения показателей прироста показала глутаминовая кислота (рост в 12,4 раза), отгрузки в текущем году осуществлял только «Татхимфармпрепараты».

Ассортимент рецептурных препаратов вдвое больше такового для ОТС-группы: в январе — октябре 2022 года здесь насчитывалось 976 МНН, при этом за год их число расширилось на 39 позиций. А вот динамика отгрузок по Rx-препаратам отрицательная, тут к январю — октябрю 2021 года аналитики фиксируют -5% в упаковках. Максимальную динамику в отчетном периоде продемонстрировал иксазомиб, здесь речь идет о локализованном препарате «Нинларо» компании «Такеда», упаковка продукта осуществляется на ярославском предприятии группы.

Второй результат зафиксирован в отношении амикацина (рост в 15,7 раза), препараты в рамках данной МНН отгружались на рынок тремя российскими фармкомпаниями, максимальный вклад в динамику обеспечила «Красфарма». Замыкает тройку ципротерон (рост в 15,4 раза), в текущем году отгрузки осуществлял только «Фармасинтез», речь идет об антиандрогенном препарате «Антиандрен».

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Артем Косенок

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