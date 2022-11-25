Замдиректора Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток задержан по подозрению во взятке

Зам. директора Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток был задержан по подозрению в получении взятки. По версии следствия, он получил 30 млн руб. от коммерческой структуры.

Следователи ГСУ СК России по Санкт-Петербургу и сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ России задержали заместителя директора по экономике и финансам ФГУП «Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» ФМБА России. Его подозревают в получении взятки (ч.6 ст. 290 УК РФ), сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

По версии следствия, подозреваемый, будучи председателем единой комиссии по осуществлению закупок НИИ, с ноября 2018 года по июнь 2020 года получил от заместителя генерального директора одной из компаний взятку. Он должен был обеспечить победу фирмы в заключении госконтракта на 150 млн руб. Общая сумма взятки составила не менее 30 млн руб.

По данным 47news, речь идет о зам. директора НИИ Андрее Васильеве. Он якобы должен был обеспечить одной из птицефабрик победу в конкурсе на поставку инкубационного куриного яйца, которое необходимо для производства вакцины от гриппа, пишет издание.

В ходе обысков изъяты предметы и документы, имеющие отношение к делу. Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.

Фото: freepik/ru.freepik.com

Артем Косенок

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