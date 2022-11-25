Johnson & Johnson отозвала из реестра 11 регудостоверений

Минздрав отменил госрегистрацию 19 препаратов. Из них 11 РУ принадлежат компании Johnson & Johnson.

Минздрав исключил из Госреестра 19 регистрационных удостоверений (РУ) препаратов. Информация об этом была размещена на сайте Минздрава 23 ноября 2022 года. В списке исключенных препаратов 11 регудостоверениями владеет Johnson & Johnson. Регуляторные решения в отношении почти всех лекарств вынесены на основании заявлений от владельцев регистрационных удостоверений. Только один препарат – «Кальция глюконат» в виде раствора для инъекций от компании «Биосинтез» исключен из реестра в связи с неподтверждением госрегистрации (по результатам экспертизы отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения препарата).

Компания Johnson & Johnson отозвала РУ противопростудных препаратов «Ринзасип» (порошок), «Ринза Плюс» (таблетки), раствора для лечения алопеции «Регейн», применяемого при никотиновой зависимости препарата «Никоретте». У торгового наименования «Никоретте» были исключены только несколько РУ. К ним относится «Никоретте» в виде ингаляций, таблетки подъязычные и жевательные резинки (только некоторые вкусы). Вместо отозванной трансдермальной терапевтической системы «Никоретте» в реестре зарегистрировано торговое наименование «Пластырь трансдермальный».

По данным AlphaRM, «Никоретте» в форме раствора для ингаляций за последние несколько лет не продавался на аптечном рынке. В целом объемы продаж бренда «Никоретте» (всех лекформ) за 2019 год – 2,4 млн упаковок на 1,9 млрд руб., в 2020 году – 2,5 млн упак. на 2,1 млрд руб., в 2021 году – 2,6 млн упак. на 2,4 млрд руб. и по итогам девяти месяцев 2022 года – 1,8 млн упак. на 1,8 млрд руб.

Также Johnson & Johnson отозвала РУ на препараты «Имодиум» и «Имодиум плюс» в формах выпуска капсулы и таблетки жевательные. В реестре по-прежнему зарегистрирован «Имодиум» в лекформе таблетки-лиофилизат (растворимые во рту). Еще несколько торговых наименований компании также были отозваны: «Микролакс Плюс» (для приема внутрь), «Доктор МОМ Рабон» (раствор), «Диклоран» (гель), «Деситин» (мазь).

Минздрав также исключил удостоверения препаратов компаний Teva, Bayer и некоторых др. Среди отозванных есть ингибитор костной резорбции «Бонефос» в капсулах от компании Bayer. «Бонефос» в таблетках в реестре еще зарегистрирован.

Из реестра исключены следующие лекарственные препараты:

Вероника Догузова

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