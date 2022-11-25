На обеспечение детей из программы ВЗН в фонде «Круг добра» потребуется 37 млрд рублей

На конец 2022 года в регистре программы высокозатратных нозологий (ВЗН) будет числиться 16 171 пациент в возрасте до 18 лет. Со следующего года их лекарственное обеспечение будет профинансировано за счет средств фонда «Круг добра».

Регионы уже подали заявки на лекарственное обеспечение пациентов за счет программы ВЗН на 2023 год. Об этом на «круглом столе» «Лекарственное обеспечение пациентов в рамках ВЗН и фонда «Круг добра», организованном Всероссийским союзом пациентов, рассказала руководитель Федерального центра планирования и лекарственного обеспечения Елена Максимкина, передает корреспондент «ФВ».

По ее словам, на конец года в регистре ВЗН будет 16 171 ребенок. Лекарственное обеспечение этих пациентов с 2023 года должно осуществляться за счет фонда «Круг добра». Сегодня, 24 ноября, Госдума в третьем чтении приняла соответствующие поправки в ФЗ-323 «Об основах охраны здоровья граждан».

«Мы собрали заявки на детей. Максимум на их обеспечение понадобится 37 млрд руб. Планируется, что будут закупаться 16 МНН для 17 нозологий», – сказала Максимкина.

Она добавила, что бюджет фонда «Круг добра» все равно останется профицитным. В этом случае, по ее мнению, Минздрав и Минфин могли бы принять решение о финансировании лекарственного обеспечения еще какой-либо когорты пациентов без учета возраста за счет средств фонда.

В проекте федерального бюджета, который сегодня также принят в третьем чтении, на финансирование фонда «Круг добра» заложено 144,7 млрд руб. Из них на зарегистрированные препараты будет потрачено 103,7 млрд руб., на незарегистрированные – 41 млрд руб.

На официальном сайте фонда указывается, что за время существования «Круга добра» на закупку лекарств и оказание медпомощи заключены контракты или находятся в стадии заключения на сумму 88,6 млрд руб. Согласно отчету фонда за 2021 год, в прошлом году потрачен 31 млрд руб., соответственно, затраты текущего года могли составить около 58 млрд руб. По данным Федерального центра планирования и лекарственного обеспечения, на 24 октября 2022 года заключено контрактов на поставку зарегистрированных лекарств на сумму 40,12 млрд руб.

Согласно федеральному закону о федеральном бюджете на 2022 год, на незарегистрированные лекарства для «Круга добра» в текущем году заложено 38,4 млрд руб., на зарегистрированные – 40,2 млрд руб.

Елена Калиновская

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