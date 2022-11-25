АРФП: российские фармкомпании остановили вывод препаратов на рынки стран ЕС

Фармацевтические компании России остановили вывод препаратов на рынки стран Евросоюза. При этом продолжается сотрудничество между российскими и западными производителями лекарств, сообщил гендиректор Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) Виктор Дмитриев.

«Ни один здравомыслящий менеджер сейчас не будет финансировать выход на европейский рынок, потому что найдется целый ряд причин, чтобы тебя туда не пустить. Прежде всего ты не получишь визу, чтобы приехать в эту страну и начать этот процесс. Сотрудничество как было, так и остается. А вопрос о выводе на рынок Евросоюза новых препаратов остановлен, потому что это сделать сейчас фактически невозможно», – цитирует Дмитриева ТАСС.

Как он отметил, существуют большие сложности с проводом финансовых средств.

«Они либо зависают в европейских банках, либо возвращаются через 30 дней. Поэтому сегодня работать с Европой фактически невозможно в финансовом плане», – пояснил глава АРФП.

Кроме того, есть трудности с приобретением европейского оборудования и логистикой, регуляторные барьеры.

gxpnews