Teva и AbbVie выплатят $6,6 млрд по делу об опиоидном кризисе в США

Компании Teva и AbbVie согласовали условия мирового соглашения на сумму более $6,6 млрд для урегулирования тысяч судебных исков о разжигании опиоидной эпидемии в нескольких американских штатах. Об этом сообщает Reuters.

Согласно условиям сделки, израильская компания Teva выплатит до $4,25 млрд, включая поставки препаратов от передозировки, AbbVie выплатит до $2,37 млрд. Окончательные суммы будут зависеть от того, сколько штатов потребуют компенсацию.

В правительствах штатов сделку назвали «значительным шагом вперед в постоянных усилиях по привлечению к ответственности лиц, ответственных за эпидемию опиоидов, а также получению необходимых ресурсов для борьбы с ее катастрофическими последствиями».

При этом Teva и AbbVie вину не признали. Обе компании заявили, что в рамках урегулирования разногласий между ними они разрешили спор об ответственности за претензии, связанные с бизнесом генерических опиоидов, который Allergan продал Teva в 2016 году.

Опиоидная эпидемия, которая привела к стремительно растущему числу смертей американцев вследствие бесконтрольного употребления опиоидных анальгетиков, больше 20 лет является критической проблемой здравоохранения США. Кризис начался в 90-х годах, когда препараты опиоидной группы стали широко использоваться в стране для купирования острой и хронической боли. Тогда в значительной степени этому способствовали фармкомпании, которые проводили многочисленные рекламные кампании по продвижению обезболивающих и стимулировали врачей выписывать эти лекарства. С тех пор в стране ежегодно росла смертность от передозировки опиоидами.

По данным агентства США по контролю и профилактике заболеваний, в середине 2000-х ежедневно от передозировки этими лекарствами в США умирало более 100 человек. После небольшого снижения смертности от опиоидов в 2017-2018 годах в 2019 году увеличилась смертность от передозировки, в основном из-за увеличения немедицинского использования фентанила, а в дальнейшем ее рост усилился вследствие пандемии COVID-19.

gxpnews