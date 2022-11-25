Южноафриканская Biovac заключила новую сделку по вакцине против холеры

Южноафриканская компания Biovac подписала соглашение с Международным институтом вакцин (IVI) о разработке и производстве пероральной вакцины против холеры для африканских и мировых рынков, сообщает Reuters.

Отмечается, что партнерство направлено на увеличение производства и сокращение нехватки вакцины на фоне волны глобальных вспышек заболевания.

Холера – это потенциально смертельное заболевание, передающееся при употреблении зараженной пищи или воды. Вспышки холеры характерны для пострадавших от стихийных бедствий районов или обществ с низким уровнем жизни.

«Эта инициатива положит начало комплексному производству вакцины компанией Biovac, а также решит проблему продолжающегося и растущего бремени холеры во всем мире», – заявила гендиректор Biovac Морена Махоана.

Она отметила, что передача технологий начнется в январе следующего года, а первые клинические испытания ожидаются в 2024 году. Сделка профинансирована 120 млн рандов ($7 млн) от Wellcome Trust и Фонда Билла и Мелинды Гейтс.

gxpnews