Мурашко: запас ЛП в регионах сформирован на четыре месяца

Запасы лекарственных препаратов (ЛП) в регионах России сформированы на четыре месяца. Об этом в ходе выступления на правительственном часе в Госдуме сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«В регионах созданы запасы лекарственных препаратов не менее чем на четыре месяца», – цитирует Мурашко ТАСС.
Ранее министр давал соответствующие поручения властям регионов.
Михаил Мурашко также отметил, что благодаря введению системы маркировки регулирующим ведомствам удается мониторить ситуацию на рынке лекарств и принимать меры.