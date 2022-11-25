Мурашко: запас ЛП в регионах сформирован на четыре месяца

Запасы лекарственных препаратов (ЛП) в регионах России сформированы на четыре месяца. Об этом в ходе выступления на правительственном часе в Госдуме сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«В регионах созданы запасы лекарственных препаратов не менее чем на четыре месяца», – цитирует Мурашко ТАСС.

Ранее министр давал соответствующие поручения властям регионов.

Михаил Мурашко также отметил, что благодаря введению системы маркировки регулирующим ведомствам удается мониторить ситуацию на рынке лекарств и принимать меры.

gxpnews