ФАС: индексации цен на серу, азотные и азотосодержащие удобрения в декабре не будет

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) Российской Федерации заявила, что в декабре текущего года не будет индексации цен на серу, азотные и азотосодержащие удобрения.

ФАС РФ утвердила приказы и направила их крупнейшим производителям минеральных удобрений и в «Газпром газонефтепродукт холдинг», сообщили в пресс-службе ведомства.

«Напомним, ранее методическими рекомендациями ФАС России была предусмотрена индексация цен за период май – июль 2021 года ниже уровня инфляции в июне, сентябре и декабре этого года. С целью сохранения для отечественных аграриев доступности минудобрений и серы производителям рекомендовано не повышать их стоимость в декабре 2022 года. В случае принятия такого решения им следует внести изменения в торговые политики, разместить эти документы на сайте и направить информацию в ведомство», – говорится в сообщении.

Серу используют для производства минеральных удобрений. Азотные и азотосодержащие удобрения, в частности аммиачную селитру и карбамид, аграрии применяют при посевных.

gxpnews