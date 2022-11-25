Около 1200 специалистов из ЛНР и ДНР изъявили желание работать в медицинских и фарморганизациях РФ

Около 1200 специалистов из ЛНР и ДНР изъявили желание работать в медицинских и фармацевтических организациях Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

«По состоянию на 20 ноября текущего года в Росздравнадзор обратилось 1170 специалистов из ДНР и ЛНР для получения разрешения на работу на территории РФ. 803 кандидата допущены к сдаче специального экзамена. Остальные претенденты собирают недостающие документы», – говорится в сообщении.

Большинство специалистов планируют осуществлять профессиональную деятельность в Москве и Московской области, Ростовской области, Республике Крым, Краснодарском крае, отмечает ведомство.

Частные фарморганизации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей обязали получить лицензию на ведение деятельности до 1 января 2024 года, стало известно в начале октября.

gxpnews