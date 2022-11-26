СИБУР изучает возможность производства интермедиатов для фармсубстанций

СИБУР определил список фармсубстанций, которые холдинг планирует изучить и понять, какие интермедиаты он сможет производить. В него вошли 13 АФС.

Крупнейший в России производитель полимеров холдинг «СИБУР» рассматривает возможность производства интермедиатов, необходимых для создания активных фармацевтических субстанций. Компания провела исследование, чтобы определить направление работы. Об этом сообщил руководитель отраслевых продаж сегмента «Медицина» СИБУРа Ярослав Советкин в ходе выставки Pharmtech&Ingredients, передает корреспондент «ФВ».

СИБУР провел исследование совместно с аудиторско-консалтинговой фирмой Kept (бывш. KPMG), по итогам которого определили TOP30 субстанций по объему продаж в мире. Из них выделили 13 субстанций, которые СИБУР планирует детально проработать и оценить возможности производства интермедиатов для них. При этом СИБУР ориентируется на проработку производства крупнотоннажных АФС, отметил Советкин. Производство малотоннажных субстанций холдинг пока не рассматривает, но не исключена работа в этом направлении в будущем.

В список 13 потенциальных АФС для проработки вошли:

Гидрохлоротиазид, Метформин, Парацетамол, Ибупрофен, Ацетилсалициловая кислота, Бисопролол, Леветирацетам, Габапентин, Напроксен, Прегабалин, Аллопуринол, Дулоксетина гидрохлорид, Хлорфенамина малеат.

Кроме того, СИБУР определил еще девять субстанций среднего приоритета и восемь — низкого приоритета.

Первые практические результаты работы СИБУР планирует получить в следующем году. «Ответ, который мы должны для себя получить, — что из этого в России можно производить рентабельно, и что мы готовы начать производить в партнерстве?» — отметил Советкин.

О том, что СИБУР планирует заняться производством интермедиатов, СМИ сообщили в июле. Тогда Советкин указывал, что в первую очередь прорабатывается выпуск интермедиатов, объем импорта которых составляет не менее 1 тыс. тонн в год.

Фото: sibur.photas.ru

Маргарита Грошева

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