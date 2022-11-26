Потребности фармпроизводства в кадрах к 2026 году могут вырасти на треть

Ускоренное развитие отечественного фармпрома, необходимое для обеспечения лекарственной безопасности страны, потребует существенного увеличения квалифицированных кадров. Участники делового форума в рамках выставки Pharmtech&Ingredients 2022 обозначили кадровые проблемы, которые нужно решать для достижения этой задачи.

Эксперты прогнозируют существенную потребность в кадрах для фармпроизводства. «По нашим оценкам, к 2025—2026 годам рост спроса может составить 25—30%», — полагает руководитель аналитического бюро GxP news Александр Одинцов. Эксперт выступил на сессии «Развитие кадрового потенциала отрасли в условиях геополитических вызовов». Дискуссия состоялась в рамках международной выставки Pharmtech&Ingredients 2022 в «Крокус Экспо», передает корреспондент «ФВ».

Анализ динамики спроса на персонал в фармпроизводстве на основе статистики ведущих агрегаторов вакансий показал, что, несмотря на изменение геополитической ситуации, существенных изменений на рынке труда не произошло. «Снижения вакансий не было. Это говорит о том, что фармпроизводство в России является стабильным», — подчеркнул Одинцов.

По экспертным оценкам, непосредственно на фармпредприятиях сейчас трудятся примерно 60 тыс. специалистов, около 1 млн сотрудников заняты в смежных с фармпроизводством областях (аптеки, логистика, продвижение и пр.).

«В данный момент фармпроизводство испытывает кадровый голод — около 3 тыс. специалистов. Это как минимум 5% от всех занятых на производстве», — отметил Одинцов.

Эксперт обратил внимание на сложности в аналитике кадровой обеспеченности отрасли. Нет единой площадки, где были бы четко сформулированы потребности фармпрома в целом — сколько и каких специалистов не хватает. Аналитикам приходится опираться на данные рекрутинговых ресурсов, а они не всегда корректно отражают реалии спроса по специальностям в фарме. Статистика SuperJob и HeadHunter объединяет в своей аналитике медицину и фармацевтику, а под фармацевтикой понимается в основном аптечный бизнес. Большинство публикуемых на агрегаторах вакансий — позиции в аптеках и продажах.

Вакансий специалистов фармпроизводства через агрегаторы идет мало. Рынок таких специалистов узкий, кадры настолько эксклюзивны, что поиск часто ведется на индивидуальном уровне, пояснил Одинцов.

Геополитические вызовы, дефицит кадров, рост требований к компетенциям специалистов — не только эти факторы влияют на кадровую проблематику отрасли, отметила модератор мероприятия, исполнительный директор Евразийской академии надлежащих практик Ирина Спичак. Среди актуальных проблем она назвала разобщенность министерств, которые занимаются регулированием отрасли, кадровыми вопросами.

Другая проблема — оторванность системы высшего образования от реалий практической фармации. Ориентация высшей школы в большей степени на подготовку аптечных работников, чем специалистов промышленной фармации.

«Подготовка студентов должна быть ориентирована на потребности отрасли в 5—10-летней перспективе. Cтуденты, которые сейчас учатся в университетах, будут создавать инновационную платформу развития отрасли», — подчеркнула Спичак.

По ее словам, анализ итогов международного отраслевого конкурса «GxP-Профи», в котором приняла участие 21 фармкомпания, позволил определить три основных вектора, по которым будет идти развитие отрасли, — это информатизация, фарминжиниринг, подготовка кадров.

Фото: usertrmk/ru.freepik.com

Наталья Маскина

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