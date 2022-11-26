«Магнит Фарма» подала иск о признании банкротом ООО «Фармия»

«Магнит Фарма» подала иск о признании банкротом одного из юрлиц-управленцев аптечной сети «Фармия». Последняя была продана в октябре несмотря на задолженность ряду дистрибьюторов.

Компания «Магнит Фарма» подала иск о признании банкротом ООО «Фармия». Заявление от 18 ноября уже принято в производство, следует из картотеки дел арбитражных судов.

Первое заседание по делу состоится 31 января 2023 года в Арбитражном суде Воронежской области. Ранее в этом году «Магнит Фарме» удалось взыскать порядка 6,2 млн руб. с «Фармии» за поставку товара.