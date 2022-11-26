Компания «Алтегра» выпустила первые партии антибиотика «Бианем АФ»

«Алтегра», производство которой расположено в подмосковной ОЭЗ «Дубна», выпустила первые партии антибиотика «Бианем АФ», сообщает ТАСС со ссылкой на министерство инвестиций, промышленности и науки региона. Отмечается, что компания – единственный в РФ производитель данного препарата.

«Статус резидента ОЭЗ „Дубна” компания получила в прошлом году. В настоящий момент на предприятии работают около 60 сотрудников. Компания разработала и выпустила первую партию нового антибиотика „Бианем АФ”, лекарство уже поступило в российские больницы. В декабре „Алтегра” планирует выпустить еще 110 тысяч флаконов антибиотика, а в 2023 году – выйти на мощность до 3 млн флаконов препарата в год», – заявила зампредседателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В министерстве отметили, что в настоящее время компания является единственным производителем данного лекарственного средства в РФ. Оно используется для лечения ряда тяжелых внутрибольничных инфекций, а также при сепсисе.

Кроме того, препарат является первым в России антибиотиком карбапенемового ряда с действующим веществом биапенем. Среди его особенностей – широкий спектр антибактериальной активности, высокая эффективность, предсказуемость фармакокинетики у пациентов с сопутствующими хроническими заболеваниями, благоприятный профиль безопасности, а также высокая устойчивость к ферментам, которые вырабатывают бактерии, защищаясь от действия антибиотиков.

«На нашем предприятии выпущены две коммерческие серии готовой продукции – это высоко востребованный препарат группы бета-лактамов „Бианем АФ” в дозировках 300 и 600 мг. Лекарственное средство зарегистрировано в национальной системе цифровой маркировки „Честный знак”, и сегодня практикующие врачи уже высоко оценивают эффективность применения этого нового антибиотика при лечении тяжелых внутрибольничных бактериальных инфекций», – отметила гендиректор компании «Алтегра» Ольга Турчанинова.

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