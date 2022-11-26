Россельхознадзор начал изымать из оборота опасную израильскую вакцину для птиц

Россельхознадзор начал изымать из оборота опасную вакцину для птиц, произведенную израильской компанией Biovac и зарегистрированную в Армении, говорится в сообщении ведомства.

«Россельхознадзор приступил к изъятию опасного препарата из оборота с последующим уничтожением. Введены ограничения на поставки данной вакцины в Россию. Министерство сельского хозяйства и развития сельскохозяйственных регионов Израиля проинформировано о необходимости прекращения экспорта несоответствующей требованиям продукции, о ситуации предупреждены дистрибьюторы вакцины», – сообщает ведомство.

Там пояснили, что Россельхознадзор в рамках контроля качества выявил в израильской живой вакцине против ларинготрахеита птиц «Вир-101 ИЛТ» фрагменты вируса болезни Ньюкасла. Препарат произведен Biovac Ltd (Израиль) и зарегистрирован в Армении.

Болезнь Ньюкасла – зоонозная инфекция, но преимущественно вирусное заболевание птиц, характеризующееся пневмонией, энцефалитом и множественными точечными геморрагическими поражениями внутренних органов. В случае заражения заболеваемость составляет 90-100%, смертность – 30-100%.

«Выявление живой вакцины, содержащей посторонний вирус, который потенциально способен вызвать в прививаемом поголовье вспышку опасной болезни, в очередной раз подтверждает важность сохранения действующей системы надзора в ветеринарии и своевременность требований о депонировании вакцинных штаммов», – отметили в ведомстве.

В Россельхознадзоре также сообщили о том, что объем ввоза на территорию Российской Федерации вакцин для всех видов животных в 2022 году вырос на 36% по отношению к объему за 2021 год. Так, за 2021 год ввезено почти 14 млрд доз, а по состоянию на 10 ноября 2022 года – уже 19 млрд доз.

gxpnews