R&D-центр: как развивать систему разработки лекарств в новых условиях

Разработка инновационных лекарственных препаратов является важнейшим условием формирования технологического суверенитета фармацевтической отрасли России в новых геополитических реалиях. Сейчас в стране существуют компании, обладающие эффективной научно-исследовательской базой для развития R&D. Ярким примером является АО «Рафарма» (входит в производственный сегмент ГК «Протек»). Руководитель отдела разработки и внедрения лекарственных средств этой компании Илья Кузнецов специально для GxP News рассказал о том, как необходимо развивать R&D-направление и расставлять приоритеты в сфере разработки лекарств, чтобы эффективно отвечать вызовам времени.

Новые подходы к бизнес-процессам

Открытие в этом году научно-исследовательской лаборатории на мощностях завода АО «Рафарма» позволило производственному сегменту группы компаний «Протек» увеличить долю собственных продуктов и ускорить их вывод на рынок. Непрерывное пополнение портфеля новыми продуктами – важное условие для устойчивого положения любой фармкомпании.

Сейчас новый R&D-центр продолжает расширять аналитическую, технологическую базу для трансфера технологий и разрабатывать препараты. Он занимается всей гаммой препаратов, выпускаемых на мощностях «Рафармы»: от препаратов, не требующих выделения, до антибиотиков и цитостатиков.

Что важно, сейчас, когда научный центр находится непосредственно на заводе, у него нет разрыва между разработкой и производством: локализация продуктов на производстве происходит гораздо проще, большое количество рисков сотрудники центра нивелируют еще на этапе разработки и трансфера.

Подготовкой к открытию центра «Рафарма» занималась два года и продолжает работы по его развитию и модернизации, какие бы преграды ни возникали. Надо отметить, что компания вместе с отраслью все это время адаптировалась к новым условиям, ведь сложности в фармацевтике начались еще с пандемии COVID-19, когда ряд предприятий закрылся на карантин и серьезно изменились логистические цепочки.

Работы у «Рафармы» за это время стало гораздо больше, потому что в новой реальности приходилось искать альтернативные подходы к стандартным бизнес-процессам. Так, с 2020 года компания перевела все трансферы в дистанционный формат, проводя все встречи и переговоры со стороной, передающей технологии, в онлайне. Процесс уже хорошо налажен, и если в начале у некоторых сотрудников возникал вопрос, как это вообще возможно, то в последних проектах даже не заходила речь о необходимости визита партнеров на российское предприятие.

Поиск альтернативного оборудования

Не секрет, что в фарме при комплектации лабораторий традиционно используется европейское, американское и японское оборудование. По крайней мере так было в «Рафарме». В этом году из-за санкций и ухода из России крупных производителей резко сократился парк аналитического оборудования.

Несмотря на это, «Рафарма» по-прежнему снабжает R&D-центр всеми необходимыми приборами и материалами, хотя и по гораздо более сложным маршрутам, чем до февраля. Компания пока не нашла полноценную замену на перспективу используемому сейчас аналитическому оборудованию.

В лабораториях компании стоят хроматографы ведущих японских и американских производителей. Заказать их сейчас в Россию нельзя, проблемы возникают и с отдельными дополнительными элементами. Поставщик запрашивает инвентарный номер прибора, и если видит, что хроматограф находится в России, то отказывается продавать нужную деталь. Тем не менее в «Рафарме» довольно быстро сориентировались и сделали приличный запас запчастей и расходных материалов. Дальше, даже если ситуация не изменится, все равно выход будет найден, компания подберет аналоги, которые обеспечат ее потребности, и построит логистические маршруты, позволяющие доставлять незаменимое оборудование и комплектующие.

Акцент на команде

Надо отметить: обычно при обсуждении R&D разговор уходит в сферу технологий, в дискуссии о поставке оборудования, технологий, оснащении, производстве. На самом деле необходимо помнить, что R&D – это в первую очередь люди. Самое главное для научного центра – найти, вырастить и удержать команду, которая будет решать конкретные сложные задачи.

Все остальное, что связано с поиском оборудования и его заменой, – обычная менеджерская работа, с которой справиться гораздо легче.

Найти профессионалов – непростая задача для всех, а для «Рафармы» особенно: наш завод находится в селе Липецкой области, а квалифицированные сотрудники предпочитают жить и работать в крупных городах.

R&D-центр «Рафармы» находится в постоянном поиске новых специалистов, штатное расписание увеличивается практически ежегодно, что позволяет говорить о кратном росте подразделения.

«Рафарма» использует любую возможность для того, чтобы мотивировать и удержать разработчиков. В некоторых случаях в качестве эксперимента R&D-центр предлагает специалистам возможность дистанционной работы. Как ни странно, этот формат работы может быть эффективным, но накладывает на руководителя дополнительную нагрузку по координации сотрудника с командой.

Используют в центре и финансовую мотивацию, но для высококлассных специалистов деньги не всегда имеют решающее значение. В R&D люди приходят за самореализацией, и дело руководителя – обеспечить сотрудников пулом интересных задач и дать им инструменты для их решения.

Очень обнадеживает, что отток кадров в научном центре нулевой, более того, его сотрудники активно рекламируют работу в «Рафарме» среди знакомых. Это подтверждает: компании удалось стать интересным работодателем для разработчиков. Способность привлекать и удерживать научных сотрудников сейчас особенно важна, ведь значение R&D для фармкомпаний сильно выросло, потому что их устойчивость теперь зависит от способности самостоятельно разрабатывать и внедрять в производство новые препараты.

gxpnews