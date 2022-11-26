Расходы фонда ОМС на лекобеспечение в 2022 году выросли до 500 млрд рублей

Расходы Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на лекарственное обеспечение в 2022 году предварительно составят 500 млрд рублей, в 2018 году они составляли около 150 млрд рублей, заявила зампредседателя фонда Ольга Царева.

«В каких финансовых ресурсах сейчас работает система ОМС в части обеспечения медикаментами. Если в 2018 году расходы на медикаменты составляли порядка 10%, совокупно было менее 150 млрд рублей в общем объеме средств, выделяемых на оплату медицинской помощи, то уже по оценкам прогнозным исполнения 2022 года этот объем будет порядка 500 млрд рублей в общем объеме», – сказала Царева на Всероссийской научно-практической конференции «Лекарственное обеспечение в РФ. Готова ли система к новым вызовам» (цитата по ТАСС).

Зампредседателя фонда отметила, что роль в этом увеличении сыграла программа борьбы с онкозаболеваниями, по которой около 200-220 млрд рублей направляется на химиотерапию. Также учитывались расходы, связанные с COVID-19.

«Сейчас мы активно развиваем и мониторируем все, что связано с доступом к генно-инженерным препаратам. Начиная с прошлого года к этой проблеме мы плотно повернулись лицом. И я надеюсь, 2023 год станет прорывным с точки зрения учета и понимания реальной потребности населения в такого рода медицинской помощи», – отметила Царева.

По ее словам, в 2023 году будет улучшен подход к лечению гепатита С касательно финансирования.

gxpnews