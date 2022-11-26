FDA отказалось одобрить лекарство от рака легких компании Spectrum Pharmaceuticals

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) отказалось одобрить экспериментальное лекарство от рака легких компании Spectrum Pharmaceuticals из-за недостатка данных, что побудило производителя лекарств сократить рабочие места. Об этом сообщает Reuters.

Компания заявила, что больше не будет концентрироваться на разработке препарата poziotinib для лечения немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ) с редкой генетической мутацией, которая поражает 2-4% больных раком. Вместо этого она изучит для себя стратегические альтернативы, такие как партнерство с другими производителями лекарств.

Акции Spectrum упали на 13,9% на премаркете. Их стоимость в целом снизилась на 42,5% с тех пор, как экспертная группа FDA выступила против одобрения препарата.

Spectrum заявила, что сократит 75% своих сотрудников, занимающихся исследованиями и разработками, и сосредоточится на другом лекарстве от рака, Rolvedon. По состоянию на 31 декабря 2021 года в компании числилось 164 сотрудника.

Spectrum хочет укрепить капитал за счет сокращения расходов, чтобы поддержать более широкий запуск Rolvedon, который направлен на пациентов с инфекциями, вызванными химиотерапией.

gxpnews