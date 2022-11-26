Заместителем гендиректора по цифровым проектам в «Ташир Медика» стал бывший вице-президент «Ростелекома»

Среди новых проектов ГК «Ташир Медика» в области цифровизации, которыми займется Ваагн Мартиросян, – процессы по цифровой трансформации активов ГК и повышение эффективности через интеграцию в единую экосистему, рассказали Vademecum в компании. На данный момент «Ташир Медика» инвестирует в проекты, решающие комплексные проблемы и ускоряющие процесс оказания медуслуг, выстраивающие каналы коммуникации внутри врачебного сообщества, а также между врачом и пациентом, отметили в ГК.

В компании рассчитывают усилить экспертизу в области цифровых проектов, чтобы ускорить развитие текущих сервисов и выйти на новые рынки, в том числе международные.

Ваагн Мартиросян начал карьеру в «Центральном телеграфе», где в 1993 году занял должность замначальника предприятия по созданию новых технологий. В 1995 году был назначен заместителем гендиректора по развитию бизнеса, а в 1997 году – первым заместителем гендиректора. С марта 2002 года по июнь 2007 года работал в качестве главы ОАО «Центральный телеграф». В июне 2007 года стал руководителем ОАО «ЦентрТелеком». С апреля 2011 года Мартиросян занимал пост старшего вице-президента ОАО «Ростелеком», где под его руководством был реализован госпроект по созданию системы видеонаблюдения за избирательными участками «Веб-выборы 2012».

В настоящее время Мартиросян также является управляющим партнером ГК «Миннова». Компания оказывает услуги в области стратегического планирования, управления бизнес-процессами, изменениями и эффективностью.

ГК «Ташир Медика» активно инвестирует в проекты по цифровизации медицины. Например, в октябре 2021 года ГК приобрела по 50% в компаниях «Нетрика Медицина» и «ЭлНетМед» (обе занимаются разработкой IT-решений), а в декабре 2020 года «Ташир Медика» и «Юникорн Кэпитал Партнерс» инвестировали 160 млн рублей в ООО «Интеллоджик» (разработчик платформы Botkin.AI). В августе 2022 года ГК выкупила 100% компании Unim, разрабатывающей цифровые инструменты для патоморфологической диагностики. Эксперты оценили покупку в 150–250 млн рублей, в ГК сумму сделки не раскрывают.

Всего ГК объединяет более 15 компаний в различных сегментах здравоохранения с суммарным оборотом более 15 млрд рублей. Выручка самого ООО «Ташир Медика» в 2021 году составила 631,8 млн рублей, чистая прибыль – 410,6 млн рублей.

Фото: ru.hayazg.info

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