Институт Минфина: за счет включения препаратов из «14 ВЗН» в ОМС можно сэкономить почти 2 млрд рублей

Авксентьев поделился результатами исследования в ходе одной из профильных конференций. Он сообщил, что заключение долгосрочных контрактов на препарат леналидомид, по данным НИФИ, за последние два года позволило сэкономить почти 2,5 млрд рублей. Всего в 2022 году общая экономия средств программы «14 ВЗН» по сравнению с 2020 годом составила почти 3,2 млрд рублей.

Кроме того, Авксентьев отметил, что в «14 ВЗН» сохраняется ряд препаратов, которые существенно подешевели с момента включения в программу. Перевод закупок таких препаратов в ОМС или за счет региональных бюджетов позволит высвободить дополнительные средства для закупок дорогостоящей терапии, считают в НИФИ Минфина. Речь о препаратах с МНН иматиниб, бортезомиб, глатирамера ацетат и микофеноловая кислота.

Стоимость годового курса иматинибом за последние 8 лет снизилась на 90%, бортезомибом – на 92%, глатирамера ацетатом – на 77%, микофеноловой кислотой – на 51%. Общий объем закупок этих лекарств в 2022 году составил почти 1,7 млрд рублей.

Также с целью совершенствования системы лекобеспечения пациентов с болезнями из «14 ВЗН» представители НИФИ Минфина предлагают при анализе расходов бюджета, возникающих при включении новых препаратов, учитывать все возможные направления финансирования лекобеспечения за счет консолидированного бюджета, создать механизм для возможного ограничения условий применения препаратов, включенных в программу ВЗН. Кроме того, предлагается внедрить практики соглашений о разделении рисков при закупках лекарств по программе и учитывать «ценность препаратов для общества» (снижение смертности, увеличение продолжительности жизни).

В Госдуме 24 ноября приняли закон о передаче полномочий по лекобеспечению детей с болезнями из «14 ВЗН» госфонду «Круг добра». Комментируя принятие такого решения, директор ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» Минздрава Елена Максимкина отметила, что в дальнейшем при согласовании с правительством возможно принятие решения о финансировании лекобеспечения когорты пациентов не только детского возраста за счет средств фонда. По подсчетам ФКУ, на лекобеспечение новых групп пациентов «Кругу добра» в 2023 году понадобится 37 млрд рублей.

Фото: budzdorov.ru

vademec