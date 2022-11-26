Минпромторг ждет от химпрома полного импортозамещения грудных имплантатов к 2024 году

Минпромторг в середине ноября обновил план импортозамещения в химпроме, утвержденный в 2021 году. Туда добавлено несколько позиций, относящихся к фармацевтической и медицинской промышленности.

Доля отечественных грудных силиконовых имплантатов должна вырасти с 0% до 100% к 2024 году, говорится в плане. В прошлогодней версии этой позиции не было.

По состоянию на конец ноября 2022 года, в России зарегистрированы силиконовые имплантаты молочной железы только иностранных производителей – французской Sebbin Groupe, немецкой Polytech Health & Aesthetics, нидерландской Mentor Medical Systems (продукт J&J MedTech), корейской HansBiomed, бразильской Silimed – Industria de Implantes. Регудостоверения одного из лидеров сегмента на российском рынке – ирландской Allergan – были аннулированы в марте 2021 года после серии отзывов имплантатов из-за риска развития редкого вида рака – анапластической крупноклеточной лимфомы.

Российские производители изделий из силикона представлены лишь экзопротезами – внешними накладками, которые используются после операций по мастэктомии. Например, их выпускает Московское протезно-ортопедическое предприятие.

Также в плане прописано, что предприятия химпрома к 2024 году должны выпускать 50% всех фармсубстанций на рынке. Ежегодный спрос на продукцию оценен в 1 млрд рублей. Минпромторг уже анонсировал в ноябре программу по поддержке производства фармсубстанций. Планируется, что финансовое содействие производителям окажет ВЭБ.РФ, общий объем инвестиций оценивается в 50 млрд рублей.

Минпромторг также планирует добиться импортозамещения части вспомогательных и упаковочных компонентов для изготовления лекарств, оказавшихся в дефиците в этом году. Например, ранее российские предприятия не производили составы с применением нанокластерного серебра для нанесения на поверхность фармацевтической упаковки, а теперь должны занять 5% рынка. Продажи продукции оцениваются в 188,8 млн рублей. Кроме того, отечественному химпрому «с нуля» предстоит освоить производство L-глицина (до 10% рынка), L-аргинина (до 10%), тимохинона (до 90%), нити на основе полиактида (до 20%), N,N-диметилацецтаида и пиперазина (до 10%).

Возникла потребность также нарастить производство поливинилового спирта (с 5 до 20%), полиамидов (с 15 до 30%), синтетических силоксановых каучуков стоматологического назначения (с 10 до 25%).