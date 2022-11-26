Началось экспертное голосование и сбор проектов для участия в «Платиновой унции 2022»

Стартовал первый этап XXIII Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».

Почти три месяца, вплоть до 10 февраля 2023 года, экспертный совет премии, состоящий из первых лиц фармкомпаний, представителей органов управления здравоохранением, общественных организаций и ведущих отраслевых СМИ, будет отбирать номинантов конкурса, ориентируясь на данные, предоставленные аналитическими компаниями IQVIA, DSM group, AlphaRM, RNC Pharma и IpsosHealthcare.

Критерии отбора номинантов прописаны в положении конкурса, с которым можно ознакомиться на сайте «Платиновой унции».

В рамках первого этапа также ведется сбор проектов для участия в заявочных номинациях конкурса: «Бизнес-проект», «Социальный проект», «Digital-проект».

Представители фармацевтической отрасли могут самостоятельно подать заявку для участия в одной из этих номинаций, заполнив соответствующую форму на сайте премии.

Правилами конкурса оговариваются следующие моменты:

— в номинации «Проект года» могут быть поданы проекты, стартовавшие не ранее 1 июля 2021 года или завершенные в 2022 году;

— оптимизация, реструктуризация, ребрендинг, перезапуск препаратов не принимаются в качестве заявок в номинации «Проект года»;

— в подноминации «Digital-проект» не будут рассматриваться медийные и контекстные рекламные кампании.

Заседание организационного комитета, посвященное итогам первого этапа голосования, запланировано на середину февраля 2023 года. Сформированные по итогам этапа списки номинантов будут опубликованы «ФВ».

Второй этап голосования по всем номинациям конкурса начнется 20 февраля 2023 года и продлится до 31 марта.

Предварительная дата проведения церемонии награждения победителей — 20 апреля 2023 года.

О «Платиновой унции»

Открытый конкурс профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. Впервые премия была вручена в 2000 году. Из года в год церемония собирает представителей отрасли, власти и научного сообщества. В экспертный совет премии входят первые лица крупнейших фармацевтических компаний, органов управления здравоохранением, а также представители авторитетных общественных организаций и ведущих отраслевых изданий.

Номинации и подноминации «Платиновой унции» по итогам 2022 года

Вектор года

Проект года (на основании заявки)

Бизнес-проект

Социальный проект

Digital-проект

Динамика года (вводится на втором этапе голосования)

Компания (поставки в коммерческий сектор)

Компания (поставки в государственный сектор)

Препарат (государственный сектор)

Препарат (розничный сегмент)

Лонч года

Препарат года

Рецептурный препарат

Безрецептурный препарат

Компания года

Производитель ЛС

Крупнейшие производители

Нишевые и специализированные производители

Дистрибьютор ЛС

E-commerce

Аптечная сеть года

Федеральная аптечная сеть

Региональная аптечная сеть

Сделка года (вводится на втором этапе голосования)

+ специальные номинации

Елена Григорьева

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