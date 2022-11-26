Препарат от гриппа «Номидес» завоевал второе место в Russian Pharma Awards

Препарат от гриппа «Номидес» (МНН Осельтамивир) завоевал второе место в Russian Pharma Awards, сообщает пресс-служба компании «Фармасинтез».

«Победа в премии Russian Pharma Awards означает признание самой требовательной аудиторией — врачами. В голосовании участвовали около 430 тыс. врачей, которых объединила коммуникационная платформа «Доктор на работе», — говорится в сообщении компании. Торжественное награждение победителей премии состоялось 24 ноября в Soho Rooms в Москве.

Показанием к применению «Номидеса» является лечение гриппа у взрослых и детей в возрасте старше одного года. «Номидес» (МНН Осельтамивир) значительно сокращает период клинических проявлений гриппозной инфекции, уменьшает их тяжесть и снижает частоту развития осложнений гриппа, укорачивает время выделения вируса из организма. Препарат необходимо употреблять не позднее 40 часов после появления первых симптомов болезни.

На сегодняшний день, «Номидес» – единственный осельтамивир на российском рынке, который выпускается в двух формах выпуска: порошок для приготовления суспензии в объемах 10 г, 15 г и 30 г и капсулах 30, 45, 75 мг.

Четвертое место в категории «Терапия выраженного болевого синдрома при остеоартрозе» этой популярной премии в области фармации и медицины занял также препарат, выпускаемый компанией «Фармасинтез» — «Эторелекс» (МНН Эторикоксиб), относящийся к группе нестероидных противовоспалительных препаратов.

gxpnews