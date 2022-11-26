Экс-замглавы ульяновского Минздрава приговорили к году ограничения свободы

Сторона защиты собирается обжаловать решение, рассказал Vademecum юрист Константин Толкачев, представляющий интересы Дадианова.

Прокуратура просила для подсудимого два года ограничения свободы, а также запрет на это время работать на госслужбе.

Уголовное дело в отношении Дадианова завели в августе 2022 года по трем эпизодам – ч. 1 ст. 159 (мошенничество), ч. 5 ст. 327 (использование заведомо поддельного официального документа) и ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). По данным прокуратуры региона, когда в марте 2021 года Дадианова назначали на должность статс-секретаря – заместителя министра, он предоставил трудовую книжку и военный билет, согласно которым якобы служил в Вооруженных силах РФ с 2003 по 2017 год. В надзорном органе считают, что документы были поддельными, но они позволили чиновнику получать повышенную ежемесячную надбавку к окладу за выслугу лет на гражданской службе.

В Ленинский районный суд Ульяновска дело поступило 29 сентября 2022 года. Во время заседания Дадианов частично признал вину. Он рассказал, что документы были оформлены недолжным образом, но он не придал этому значения. При этом, по словам адвоката Дадианова, экс-чиновник вложил в региональный Минздрав около 200 тысяч рублей собственных средств (закупил мебель в кабинеты), что на 155 тысяч рублей превышает размер якобы похищенной Дадиановым суммы.

В октябре Ленинский районный суд Ульяновска отказал Андрею Дадианову в удовлетворении иска к прокурору региона Андрею Теребунову о защите чести и достоинства. Экс-замминистра требовал опровергнуть якобы ложные слова Теребунова о предоставлении Дадиановым при трудоустройстве в Минздрав региона поддельных документов о длительной службе в армии и наличии медали «За отвагу» от Президента РФ. Юрист Константин Толкачев рассказал Vademecum, что обжалует решение Ленинского районного суда Ульяновска до середины декабря.

Пост статс-секретаря – замминистра здравоохранения Ульяновской области Андрей Дадианов занял 22 марта 2021 года, затем его назначили первым замглавы ведомства. В июле 2022 года Дадианов по личному желанию ушел в отставку вместе с главой Минздрава Александром Гашковым, заместителем министра Валерием Жоровым и директором Департамента развития здравоохранения Владимиром Яиным.

Фото: simbirsk.city.ru

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