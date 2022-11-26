Расходы федбюджета на здравоохранение в 2023 году составят 1,519 трлн рублей

Перед вторым чтением законопроекта на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Минфина России Светлана Гашкина сообщила, что в расходы по разделу «Здравоохранение» внесено 40 правок. Планировалось, что расходы по этому пункту могли увеличиться в 2023 году на 20 млрд рублей. Из них 8,5 млрд рублей, по задумке депутатов, должны были пойти на строительство медучреждений любого профиля.

В принятой версии закона расходы на федеральный проект «Развитие инфраструктуры здравоохранения» выросли на 877,5 млн рублей и достигли 38,9 млрд рублей (в 2022 году – 49,1 млрд рублей). На федпроект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» изначально планировалось направить 17,3 млрд рублей, но в итоговом варианте документа цифра выросла до 18,1 млрд рублей (в 2022 году – 21,2 млрд рублей).

На новый федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом», реализация которого должна начаться в 2023 году, будут направлены 10 млрд рублей. Это будут в том числе средства от дохода, полученного от введения с 1 июля 2023 года акциза на производство сладких напитков. Налогом в 7 рублей за литр будут облагаться напитки с содержанием сахара более 5 граммов на 100 мл.

Реализация федпроекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в 2023 году обойдется в 154,8 млрд рублей, хотя изначально закладывались 153,7 млрд рублей (в 2022 году было направлено 189,6 млрд рублей). На федпроект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» пойдут, как и планировалось, 1,2 млрд рублей. Столько же закладывалось годом ранее.

На федпроект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ» будет направлено 11,7 млрд рублей, хотя в первоначальном варианте планировалось на 300 млн рублей меньше. Расходы на этот федпроект в 2022 году составили 15,4 млрд рублей. На «Развитие сети НМИЦ и внедрение инновационных медицинских технологий» направят 8,9 млрд рублей, хотя изначально закладывалось 9,2 млрд рублей (10,7 млрд рублей в 2022 году).

Не изменились по сравнению с данными законопроекта расходы на федпроекты «Развитие экспорта медицинских услуг» (26 млн рублей, 27 млн в 2022 году), «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» (90 млрд рублей, 99,8 млрд рублей в 2022 году), «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (9,4 млрд рублей, 8,5 млрд рублей в 2022 году) и «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (17,5 млрд рублей, 25,6 млрд рублей в 2022 году), «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (9,4 млрд рублей, 8,5 млрд рублей в 2022 году).

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что при поступлении в бюджет дополнительных доходов правительству будет рекомендовано профинансировать капитальные вложения в объекты здравоохранения, в том числе онкологический центр в Петрозаводске. Также среди приоритетных направлений депутаты Госдумы указали мероприятия в сфере здравоохранения, в том числе по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, вирусом иммунодефицита человека и гепатитами B и C.

Помимо этого, глава Минфина России Антон Силуанов после пленарного заседания Госдумы, на котором во втором чтении был принят проект федерального бюджета на 2023 и плановый период 2024-2025 годов, рассказал, что при перераспределении 2 трлн рублей, высвободившихся из-за внесения многочисленных поправок, акцент сделан на здравоохранении и развитии четырех новых регионов РФ. Однако в опубликованной части документов нет уточнения по поводу специализированного финансирования. Новые регионы отдельно уточняются в числе субъектов РФ в расходной части по компенсации расходов, связанных с оказанием клиниками медипомощи. Из федбюджета на эти целы будут направлены 1,2 млрд рублей, из медбюджетных трансфертов – 736,9 млн рублей.

По некоторым направлениям расходы федбюджета сократятся. Например, на комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности федеральных органов исполнительной власти, в том числе территориальных органов», будет направлено 5,8 млрд рублей (на 85 млн рублей меньше, чем планировалось законопроектом). Расходы на группу мероприятий «Организация оказания медицинской помощи учреждениями, подведомственными Управлению делами Президента Российской Федерации», снизились на 108 млн рублей и составили 19,3 млрд рублей.

Показатели таких федпроектов, как «Старшее поколение» (67,5 млн рублей, еще 18,9 млрд будут направлены по государственной программе «Социальная поддержка граждан»), «Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан» (40,7 млрд рублей) и комплексы процессных мероприятий «Анализ и мониторинг системы здравоохранения» (333,8 млн рублей), «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами» (186,7 млрд рублей) не изменились по сравнению с законопроектом, подготовленным к первому чтению.

Параллельно Госдума 24 ноября 2022 года утвердила закон о бюджете Федерального фонда ОМС на 2023–2025 годы. В нем субвенция регионам на работу в базовой программе ОМС выросла, по сравнению с бюджетом на 2022 год на 11,6%, или 285,7 млрд рублей, – до 2,746 трлн рублей. Больше денег уйдет и на оказание медпомощи в федеральных клиниках – 163,6 млрд рублей (+9,2 млрд рублей год к году), в том числе за счет включения в эту статью оплаты «уникальных» методов лечения из перечня ВМП-III. Общий объем расходов ФФОМС в 2023 году впервые превысит 3 трлн рублей и составит 3,219 трлн рублей.