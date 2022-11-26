Ученые в США создали РНК-вакцину от 20 подтипов гриппа

Американские ученые создали прототип РНК-вакцины от гриппа, защищающей организм животных и людей от заражения сразу 20 подтипами этой вирусной инфекции, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу университета штата Пенсильвания (UPenn).

«Идея состояла в создании универсальной вакцины от гриппа, которая даст людям базовый уровень иммунной памяти к различным штаммам этой инфекции, чтобы при следующей пандемии гриппа было гораздо меньше болезней и смертей», – заявил профессор UPenn Скотт Хенсли, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как и РНК-вакцины от COVID-19, этот препарат состоит из особых наночастиц, которые содержат в себе фрагмент РНК, кодирующий часть белков вируса гриппа. Эти наноструктуры могут проникать в клетки человека и заставлять их вырабатывать большое количество фрагментов белков вируса гриппа, что в теории приводит к формированию иммунной реакции на эту инфекцию.

Особенностью этого препарата является то, что с его помощью можно закодировать белки оболочки не одного, а 18 разновидностей вирусов гриппа, относящихся к типу А, а также двух вариаций патогена, входящих в тип B и часто поражающих человека.

Испытания показали, что вакцина полностью защитила грызунов и хищников от заражения теми штаммами гриппа, на базе чьих молекул гемагглютинина была построена экспериментальная РНК-прививка. Кроме того, она предотвратила гибель животных и при их заражении редкими разновидностями вируса, чей гемагглютинин не был схож по структуре на два десятка вариантов этого белка, закодированных в РНК-вакцине.

Как отмечают профессор Хенсли и его коллеги, их команда уже сейчас готовится к проведению клинических испытаний вакцины с участием людей.

«Хотя многообещающие результаты новой вакцины предполагают защитную способность против всех подтипов вирусов гриппа, мы не можем быть уверены, пока не будут проведены клинические испытания на добровольцах», – сказал Адольфо Гарсия-Састре, содиректор Института глобального здравоохранения и новых патогенов в больнице Маунт-Синай в Нью-Йорке.

gxpnews