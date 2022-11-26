В Счетной палате указали на недостаточно эффективное лекобеспечение россиян

Лекарственное обеспечение граждан организовано недостаточно эффективно. Жители регионов РФ не обеспечены равными правами на получение качественного медикаментозного лечения, заявила на «правительственном часе» в Госдуме заместитель председателя Счетной палаты России Галина Изотова.

Она отметила, что в некоторых регионах выявлено несоответствие утвержденных перечней ЖНВЛП федеральным требованиям. Кроме того, отдельные регионы сокращают перечни групп населения, которым медикаменты отпускаются по рецептам бесплатно.

«В 2022 году правительством было принято 36 антикризисных мер в сфере здравоохранения. Большая их часть связана с ценообразованием и правовым регулированием оборота лекарств и медизделий. Счетная палата считает данные меры обоснованными. Оценить их эффективность планируем уже в следующем году», – сказала Изотова.

Она обратила внимание на то, что в сельской местности лекобеспечение характеризуется труднодоступностью и удаленностью населенных пунктов, а также неразвитой инфраструктурой.

«Стоит отметить эффективную работу Минздрава в части обеспечения ФАП и центров общей врачебной практики лицензиями на отпуск лекарств для сельских жителей. В то же время реализация медикаментов в данных учреждениях формирует потребность в финансовых средствах, механизмы выделения которых не предусмотрены», – заявила Изотова.

В декабре 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. В бюджете на 2022 год было указано, что общее финансирование лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан составит 179,2 млрд рублей.

gxpnews