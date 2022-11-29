Первый отечественный препарат «Лакосамид ПСК» для лечения эпилепсии появился в РФ

Компания «ПСК Фарма» вывела на рынок первый отечественный противоэпилептический препарат «Лакосамид ПСК» (лакосамид). Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Первый иностранный „Лакосамид” появился на российском рынке в 2009 году, и до 2022 года в арсенале врачей не было альтернативного препарата отечественных производителей. В ноябре этого года компания „ПСК Фарма” получила регистрационное удостоверение на лекарственное средство „Лакосамид ПСК” в форме таблеток с пленочной оболочкой в четырех различных дозировках: 50, 100, 150 и 200 мг. Отечественный препарат будет доступен для пациентов уже в ближайшее время, его стоимость ниже, чем у препарата иностранного производства», – говорится в сообщении.

Эпилепсия – это хроническое заболевание, и благодаря регулярному приему лекарств можно добиться стойкой ремиссии. Одна из возможных опций для пациентов старше 16 лет – терапия препаратами, содержащими действующее вещество лакосамид. Такое лечение способствует уменьшению повышенной возбудимости нейрональных мембран, а также оказывает влияние на процессы нейрональной дифференциации и контроля аксонального роста, подчеркнули в компании.

«Мы рады объявить о выходе на рынок первого российского препарата „Лакосамид ПСК” с одноименным действующим веществом. Он выпускается на наших мощностях в Дубне, где проходит все стадии производства, а также контроля качества. В нашем портфеле, который мы планомерно развиваем исходя из потребностей российского здравоохранения, это первый препарат для лечения эпилепсии. Мы уверены в его широкой востребованности и стремимся сделать его максимально доступным. Нашим приоритетом является обеспечение пациентов высокоэффективными отечественными препаратами для терапии социально значимых заболеваний», – рассказала гендиректор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.

«Лакосамид» входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

gxpnews