Британская компания C4X Discovery подписала лицензионное соглашение на $400 млн с AstraZeneca

Британская компания по разработке лекарств C4X Discovery сообщила, что подписала с AstraZeneca лицензионное соглашение на сумму $402 млн на разработку пероральной терапии для лечения воспалительных и респираторных заболеваний с использованием своей программы активатора NRF2. Об этом пишет Reuters.

C4XD заявила, что получит доклинические промежуточные платежи на сумму до $16 млн перед первым клиническим испытанием, включая $2 млн авансом.

Кроме того, C4XD получит дополнительные потенциальные $385,8 млн на клинические разработки и коммерческие этапы, а также многоуровневые лицензионные платежи после коммерциализации любого лечения.

gxpnews