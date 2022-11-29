Импортные фармсубстанции подешевели в октябре на рекордные 16,2%

Импортные фармацевтические субстанции подешевели в октябре на рекордные 16,2%. Общий ассортимент продукции продолжил расти. За десять месяцев 2022 года было ввезено 679 МНН, это на 42 наименования больше, чем годом ранее.

Суммарный объем поставок активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) в Россию за период с января по октябрь 2022 года составил 160,9 млрд руб. (в ценах с учетом стоимости таможенной очистки, включая НДС). Рублевая динамика поставок относительно аналогичного периода прошлого года уходит в отрицательную зону, прирост зафиксирован на уровне -1,7%. При этом натуральные объемы поставок не сокращаются: относительно января — октября 2021 года динамика составила 21,9% (в тоннах). Общий объем поставок фармсубстанций за этот период превысил 16,5 тыс. тонн, сообщили в аналитической компании RNC Pharma.

В значительной степени общий денежный результат за десять месяцев был обусловлен итогами октября 2022 года. Относительно аналогичного периода 2021 года рублевый объем отгрузок сократился на 37%. В относительных показателях это не самый худший результат текущего года, например, в январе динамика составляла -40%. В абсолютных же величинах общая сумма поставок (11,5 млрд руб.) была минимальной не только в текущем году, но и на протяжении последних 25 месяцев.

Натуральные объемы по итогам октября 2022 года при этом росли вполне уверенно, хотя и заметно ниже средних показателей с начала года, тут долгосрочная динамика была зафиксирована на отметке 8%. При этом общий объем поставок был довольно далек от минимальных значений и достигал 1,7 тыс. тонн. Причины разнонаправленной динамики остаются обусловленными дефляционным фактором, индекс цен Ласпейреса относительно октября 2021 года составлял -16,2%.

Общий ассортимент фармсубстанций продолжает расти. Так, за первые десять месяцев текущего года было ввезено 679 МНН, это на 42 наименования больше, чем годом ранее. Причем расширяется не только ассортимент, спектр поставщиков тоже заметно вырос, в рамках анализируемого периода отгрузки осуществляли 736 компаний (на 66 больше, чем годом ранее).

Первые строчки рейтинга с точки зрения денежного объема поставок занимают локализованные в России иностранные производители, в частности «КРКА», «Сервье» и «Лонза», последняя поставляет осимертиниб в интересах компании «АстраЗенека». Динамика у лидеров, впрочем, относительно небольшая, разве что отгрузки компании «Лонза» выросли за год сразу на 73%.

Абсолютным же лидером с точки зрения прироста поставок в рублях стала компания «Анксин Фармасьютикал» из китайской провинции Шаньдун. Речь идет об одном наименовании – амикацине, он поставлялся в интересах предприятия «Синтез», отгрузки относительно января — октября 2021 года выросли более чем в 14 тыс. раз. Второй с точки зрения денежной динамики результат показал также представитель Поднебесной компания «Форчун Фармасьютикал» из городского округа Уси: отгрузки за год выросли в 312 раз. Поставлялась также одна позиция – адеметионин, основной объем выкупил «Велфарм».

В отношении натурального рейтинга максимальные показатели прироста демонстрировали также представители Китая. Отметим, в частности, компанию «Лун Жуй Фармасьютикал» (городской округ Фусинь), ее отгрузки выросли в 808 раз. Речь идет о поставках молнупиравира и софосбувира в интересах разных компаний группы «Фармасинтез». Достойна упоминания также «Миншенг Груп»: отгрузки за год выросли в 700 раз, поставлялись два наименования: пирантел и атропин. Первый препарат полностью выкупила компания «Озон», закупки второго осуществляли «Лонг Шенг Фарма Рус» и «Московский эндокринный завод».

Артем Косенок

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