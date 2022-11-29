Экс-главу Депздрава Ивановской области обвинили в растрате

По словам адвоката Анны Котковой, представляющей интересы Фокина, он не признает вину по обоим эпизодам.

В конце 2021 года УФАС возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ивановской городской клинической больницы №7 и ивановского ООО «Медитех» из-за заключения с Депздравом региона антиконкурентного соглашения при покупке медоборудования в 2020 году. Позже было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, 14 декабря 2020 года между медорганизациями был заключен контракт на поставку рентгеновского аппарата «Парус» за 5,4 млн рублей, но сам поставщик приобрел его у другой компании – ООО «Паритет» – за 3,075 млн рублей.

«Кроме того, горбольница №7 закупила у «Медитех» оборудование, которое на момент заключения договора отсутствовало не только у самого «Медитех», но и у его поставщика (ООО «Паритет»), и за которое ООО «Паритет» еще не произведена оплата», – пояснили в УФАС. По той же схеме рентген-системы закупались для горбольницы №8, кинешемской и шуйской больниц.

Во время расследования фигурантами дела также стали работники Депздрава и несколько местных медучреждений.

В январе 2022 года по подозрению в мошенничестве при закупке медоборудования для региональных клиник задержали заместителя Артура Фокина – Алексея Буянкина. Тогда сообщалось, что в ходе оперативной работы выявлены факты мошенничества при освоении бюджетных средств, выделенных на закупку медтехники для нужд медучреждений региона. В отношении Буянкина было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). С того времени Буянкин находится под стражей. В октябре 2022 года обвиняемому продлили меру пресечения до 17 января 2023 года.

Артур Фокин задержан УФСБ по Ивановской области в апреле 2022 года по подозрению в хищении более 10 млн бюджетных рублей при закупке медоборудования. Октябрьский районный суд Иваново 16 апреля заключил Фокина под стражу до 15 июня 2022 года, после чего ему несколько раз продлевали арест – до 15 сентября, затем – до 26 октября, в последний раз – до 25 января 2023 года.

Региональным Депздравом Артур Фокин руководил с апреля 2019 года. После задержания Фокина в 2022 году и. о. директора ведомства была назначена Татьяна Слабинская, в августе ее сменила Светлана Москвина.