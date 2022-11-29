Работники Sanofi во Франции устроили забастовку и потребовали поднять зарплаты

Французские профсоюзы организовали забастовки на заводах Sanofi. Они требуют поднять зарплату на 10%, но компания пока не идет на уступки.

На французских заводах компании Sanofi не прекращаются забастовки с требованиями поднять зарплаты, пишет местное издание BMF Business. Оно сообщает, что 6% из 20 тыс. сотрудников приняли участие в забастовках на прошлой неделе. Профсоюз CGT говорит о 2300 бастующих работников, также в акциях участвуют профсоюзы CFDT, FO и SUD.

Как сообщают представители профсоюзов, на прошлой неделе забастовками были охвачены 14 заводов. А в городе Жантильи демонстранты проникли на территорию штаб-квартиры Sanofi, что привело к столкновениям с полицией. «Руководство даже не пожелало принять сотрудников собственной компании», — комментирует событие представитель CGT Жан-Луи Пейрен. По данным CGT, в тот день в акции приняли участие 400 человек, по данным руководства Sanofi — 200.

Рабочие и профсоюзы требуют повысить оплату труда на 10%. Руководство компании готово на повышение зарплаты только на 3%. Кроме того, компания предлагает выплатить премии в размере 2 тыс. евро и перевести 260 работников со временных контрактов на постоянные.

Но рабочие считают эти меры недостаточными. «Сегодня в Sanofi работает 3700 таких сотрудников из 20 тысяч», — уточняет Жан-Луи Пейрен. Что касается премий, то профсоюзы хотят, чтобы она составила 10 тыс. евро вместо 2 тыс.

Переговоры по самому важному пункту, надбавке к зарплате, застопорились. Sanofi утверждает, что средняя годовая зарплата в компании и так «выше, чем в среднем в фармацевтической отрасли по стране», примерно на 10%. Жан-Луи Пейрен говорит, что требования рабочих обоснованны, так как прибыль на акцию компании вырастет к 2023 году на 16%. Профсоюзы намерены продолжать забастовки и блокировать любые обсуждения, кроме увеличения зарплат.

Фото: sylv1rob1/123RF.COM

Николай Соколов

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