Ассоциация фармацевтов Швейцарии: страна испытывает нехватку лекарств

Швейцария испытывает нехватку лекарств в связи с проблемами с цепочкой поставок, в том числе связанными с карантином из-за COVID-19 в Китае. Об этом пишет Reuters со ссылкой на ассоциацию фармацевтов страны (PharmaSuisse).

«У нас самые большие проблемы с детскими лекарствами, особенно с жаропонижающим сиропом. Есть также нехватка лекарств от кровяного давления, психиатрических препаратов и лекарств от болезни Паркинсона», – сказал президент PharmaSuisse Энеа Мартинелли.

Ситуация привела к тому, что врачи иногда вынуждены закупать лекарства из-за границы, добавил он.

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