Ярославль при поддержке «Р-Фарм» становится центром биотехнологических компетенций

Группа компаний «Р-Фарм» объявила о создании в Ярославском государственном медицинском университете (ЯГМУ) базовой кафедры «Биотехнологии и промышленная фармация», которую возглавляет вице-президент группы компаний «Р-Фарм» по биотехнологическому производству, директор Ярославского завода Владимир Колышкин.

На днях Владимир Колышкин встретился со студентами пятого курса фармацевтического факультета ЯГМУ и прочитал лекцию в рамках учебной программы на тему «Определения биологических, иммунобиологических, биотехнологических лекарственных препаратов и их классификация».

Открытие базовой кафедры в одном из ведущих вузов Ярославской области венчало серию образовательных проектов, реализуемых в регионе по инициативе «Р-Фарм» с начала учебного года, среди которых создание тренинг-центра «Р-Фарм» в ЯПЭК им. Пастухова, курс лекций от экспертов фармотрасли в профильных ярославских вузах и колледжах и другие, которые способствуют выстраиванию в регионе «центра биотехнологических компетенций».

«Ни для кого не секрет, что в Ярославской области сосредоточено сразу несколько производственных предприятий „Р-Фарм”. И потому инвестиции в подготовку профессиональных кадров в Ярославском регионе – это инвестиции в наше будущее, в формирование принципиально новой кадровой среды, уникальных компетенций, а значит, и в лекарственную безопасность страны», – отметил Владимир Колышкин.

gxpnews