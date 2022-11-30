Первый замглавы Минздрава РФ Владимир Зеленский обозначил задачи системы ОМС на 2023 год

Первый заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Владимир Зеленский в ходе Всероссийского конгресса пациентов рассказал о самых главных, как он считает, новациях программы госгарантий на 2023 год, сообщает Vademecum. Бюджет Федерального фонда ОМС на следующий год, утвержденный Госдумой, увеличился почти на 290 млрд рублей. Он в первую очередь направлен на развитие первичного звена, что сможет в проекции сократить перерасход средств на стационарную медицинскую помощь, отметил чиновник.

«Зеленский сообщил, что в 2023 году первичная медпомощь – „приоритет номер один” для Минздрава, поскольку именно эта часть системы здравоохранения формирует отношение пациентов к отрасли, поэтому в бюджете ОМС увеличена доля расходов на профилактику и диспансерное наблюдение и оказание первичной медико-санитарной медпомощи. Объем этого сегмента превысил 1 трлн рублей из заложенных 3,2 трлн рублей», – пишет издание.

Помимо индексации подушевого норматива, вырастут объемы оказания медпомощи по медицинской реабилитации ЭКО и неонатальному скринингу. Для стимулирования проведения диспансеризации ее оплату решили вывести из подушевого финансирования и начать оплачивать за единицу объема помощи. Как уверен Владимир Зеленский, именно профилактика болезней и их осложнений поможет в будущем не нагружать ограниченный бюджет ОМС за счет перерасхода объемов медпомощи в стационаре.

В Минздраве хотят активно развивать еще одно направление – внедренную в текущем году систему премирования организаций первичного звена за выполнение целевых показателей выявляемости болезней и диспансерного наблюдения. По словам Зеленского, схема pay for performance распространена в мире, очень важна, и ее необходимо отрабатывать с регионами, так как «равнять всех под единый подушевой норматив» было бы, по его мнению, «неправильно». Премирование позволяет персонализировать подход к каждому пациенту, сказал первый замглавы министерства.

«Большим блоком работы в Минздраве считают построение цифровых сервисов, в том числе на основе данных единого регистра застрахованных, который формально должен начать работу 1 декабря. Набор данных позволит улучшить процессы записи на прием, прикрепления к поликлинике. Также в 2023 году и далее намечена разработка сервисов поддержки диспансерного наблюдения для пациента и самих врачей», – отмечает Vademecum.

Расходы фонда ОМС на лекобеспечение в 2022 году выросли до 500 млрд рублей, стало известно ранее.

gxpnews