Роспотребнадзор выступил против зилпатерола в добавках к кормам для животных

Специалисты Роспотребнадзора выступили против зилпатерола в добавках к кормам для животных. В надзорном органе считают, что он может представлять угрозу для здоровья, в особенности для уязвимых групп населения.

Роспотребнадзор выступил против использования зилпатерола в добавках к кормам для животных. Об этом заявили российские специалисты на 45-й сессии Комиссии ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам «Кодекс Алиментариус», прошедшей в очном формате в Риме. Российскую делегацию в очном формате представлял Роспотребнадзор и постоянное представительство России при ФАО, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В ходе дискуссии российские специалисты выступили против расширения перечня ветпрепаратов, которые используются в качестве стимуляторов роста в добавках к кормам здоровых животных. Было отмечено, что зилпатерол может представлять угрозу для здоровья, в особенности для уязвимых групп населения. Схожую позицию разделяют Китай, Таиланд, Индия, Саудовская Аравия, страны европейского региона, отметили в пресс-службе.

Комиссия не пришла к консенсусу по данному вопросу, и принятие соответствующего стандарта было отложено до следующей сессии в 2023 году.

Артем Косенок

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