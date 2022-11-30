Минздрав утвердил форму бланка для ввоза и вывоза образцов биоматериалов

Министерство здравоохранения утвердило форму реестра выданных заключений на ввоз и вывоз биологических материалов, полученных при проведении клинического исследования препарата. Также утверждена форма бланка решения об отказе в этом. Соответствующий приказ № 674н от 18.10.2022 опубликован на официальном сайте правовой информации.

В числе сведений будут указываться номер и дата заявления, название организации-заявителя, номер и дата заключения (разрешительного документа), вид операции (ввоз или вывоз), цель ввоза или вывоза, название препарата, номер и дата разрешения на проведение клинического исследования, номер его протокола, наименование организации принимающей стороны, вид биоматериала, количество каждого вида и единица его измерения, срок действия заключения и статус заявления.

В свою очередь в бланк отказа вошли такие сведения, как номер и дата заявления, наименование организации-заявителя, вид операции, название препарата, номер и дата разрешения на проведение клинисследования, номер его протокола и статус заявления.

Артем Косенок

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