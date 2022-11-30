Мурашко: цены на лекарства за год изменились на 2,3%

За год цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты изменились на 2,3%. Это ниже уровня инфляции в стране, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Инфляционные изменения на цены препаратов ЖНВЛП – 2,3%. Это значительно ниже уровня инфляции по стране», – сказал глава Минздрава, отвечая на вопрос издания, как за этот год изменились цены на препараты.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция в текущем году составит 12-13%.

Мурашко ранее заявил, что запас лекарств в регионах сформирован на четыре месяца.

gxpnews