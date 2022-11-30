В Санкт-Петербурге на 1 млрд рублей вырастет бюджет на обеспечение лекарствами больных диабетом

Около 4,5 млрд рублей выделили из федерального и регионального бюджетов для льготного лекарственного обеспечения больных сахарным диабетом в Санкт-Петербурге на 2023 год. Это больше показателя текущего года на 1 млрд рублей, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы аппарата вице-губернатора города Олега Эргашева.

«Из федерального и регионального бюджетов в 2021 году на льготное лекарственное обеспечение больных сахарным диабетом было выделено 2,4 млрд рублей, в 2022-м – 3,5 млрд рублей, на 2023 год запланировано 4,5 млрд рублей», – говорится в сообщении.

Как отмечается, в Петербурге проводят большую работу по реализации программы по борьбе с сахарным диабетом. В этом году закупили 1,5 млн упаковок с тест-полосками для определения уровня глюкозы в крови (больше в три раза количества прошлого года). В структуру городской диабетологической службы входят пять медучреждений, городские и районные эндокринологические центры, эндокринологические отделения и койки в 19 стационарах, кабинеты эндокринологов в поликлиниках города, городской организационно-методический кабинет по диабетологии.

«В Санкт-Петербурге в настоящее время создана эффективная структура, обеспечивающая последовательность, преемственность и мониторинг в оказании специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи больным сахарным диабетом. Организация работы диабетологической службы Санкт-Петербурга признана одной из лучших в стране, она активно сотрудничает с общественными организациями», – заявил Олег Эргашев.

По информации пресс-службы, в Петербурге зарегистрировано 168 570 человек, в том числе 2514 детей и подростков в возрасте до 18 лет, с сахарным диабетом. Из общего числа больных 13 376 человек – пациенты с сахарным диабетом первого типа и 151 961 человек – с сахарным диабетом второго типа.

Как стало известно ранее, собранные акцизы на сладкие напитки направят на борьбу с сахарным диабетом.

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