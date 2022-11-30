Препарат Tecentriq не будут использовать для терапии рака мочевого пузыря в США

Компания Roche добровольно отозвала показание к применению препарата Tecentriq для лечения одной из форм рака мочевого пузыря – уротелиального рака – после консультации с Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на швейцарского производителя лекарств.

«По словам Roche, этот шаг последовал за провалом клинических испытаний, направленных на преобразование ускоренного одобрения препарата в обычное одобрение для этого показания», – пишет издание.

Это решение не влияет на другие одобренные показания для применения Tecentriq на рынке США.

Как стало известно ранее, Jnana Therapeutics и Roche подписали второе соглашение о партнерстве.

gxpnews