AstraZeneca покупает компанию Neogene за $320 млн

AstraZeneca намерена приобрести биотехнологическую компанию Neogene Therapeutics за $320 млн, сообщает Pharmaceutical Technology. Neogene фокусируется на открытии, разработке и производстве терапии Т-клеточных рецепторов следующего поколения (TCR-T), которые обеспечивают новый подход к клеточной терапии для борьбы с раком.

Хотя портфель онкологических препаратов AstraZeneca обеспечил более трети выручки компании в прошлом году, у нее все еще нет одобренной клеточной терапии рака, и она отстает от таких конкурентов, как Novartis и Gilead, добавляет агентство.

«Возможности Neogene по открытию рецепторов Т-клеток и обширный производственный опыт дополнят возможности клеточной терапии, над которыми мы работали последние три года», – сказала Сьюзен Гэлбрейт, исполнительный вице-президент AstraZeneca по онкологическим исследованиям.

В рамках сделки Neogene получит $200 млн в качестве первоначального платежа, а также до $120 млн поэтапных платежей. Предполагается, что поглощение предоставит AstraZeneca доступ к TCR-T, которые обладают потенциалом для борьбы с солидными опухолями. После приобретения Neogene станет дочерней компанией AstraZeneca.

«Наш опыт, клинический портфель и платформенные технологии в этой области в сочетании с лидерством AstraZeneca в области онкологии и глобальным присутствием означают, что у нас есть все возможности для того, чтобы воплотить новаторские подходы в новые методы лечения трудноизлечимых видов рака», – сказал генеральный директор Neogene Карстен Линнеманн.

Линнеманн основал Neogene в Нидерландах в 2018 году вместе с Тоном Шумахером из Нидерландского института рака. Штаб-квартиры компании расположены в Амстердаме и Санта-Монике, Калифорния.

AstraZeneca заявляет, что сделка не повлияет на ее годовой финансовый прогноз и, как ожидается, будет закрыта в первом квартале 2023 года.

gxpnews