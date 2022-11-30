Иркутский областной суд оставил экс-главу регионального Минздрава в СИЗО

Кировский районный суд Иркутска 17 ноября огласил меру пресечения в отношении Сандакова, занимавшего пост министра здравоохранения с ноября 2020 года по 30 декабря 2021 года, и постановил заключить его в СИЗО на два месяца.

Уголовное дело в отношении Сандакова возбуждено по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере), ч. 5 ст. 291 (дача взятки в особо крупном размере), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Параллельно в отношении всех сотрудников регионального Минздрава возбуждено дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в 2021 году сотрудники Минздрава Иркутской области, зная о предстоящей закупке для медучреждения эндоскопической системы, искусственно завысили начальную цену контракта, использовав для этого подложные коммерческие предложения компаний о возможности поставки медизделия в короткие сроки. Как утверждают в региональном управлении СК РФ, были созданы условия, по которым поставить необходимое оборудование могла только аффилированная с Минздравом компания. Организация, название которой в СК не раскрывают, выиграла аукцион и поставила в больницу оборудование по завышенной стоимости.

Разница в цене на медоборудование составила более 10 млн рублей. Деньгами подозреваемые, как считают следователи, распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб бюджету Иркутской области.

О возможной причастности Сандакова к министерским аферам стало известно 16 ноября 2022 года. В тот же день его арестовали по подозрению в получении взятки в размере 7 млн рублей от директора другой неназванной компании. По версии регионального СК, экс-министр здравоохранения Иркутской области за вознаграждение способствовал заключению госконтракта стоимостью более 150 млн рублей между областным Минздравом и частной организацией на поставку эндоскопической системы.