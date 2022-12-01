Центр Гамалеи получил патент на вакцину от штаммов COVID-19 дельта и омикрон

В России была запатентована вакцина от штаммов коронавирусной инфекции дельта и омикрон, которую разработал Центр им. Н. Ф. Гамалеи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрия Зубова.

Ранее Центр Гамалеи сообщил о разработке обновленного варианта вакцины «Спутник V», адаптированного под штаммы дельта и омикрон. Испытания вакцины должны завершиться до конца 2022 года.

«Запатентована вакцина Института им. Гамалеи – вакцина от штаммов коронавируса дельта и омикрон», – сказал Зубов.

Россия в августе 2020 года первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, получившую название «Спутник V». Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Позже были выпущены различные формы препарата: однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт», интраназальная вакцина «Спутник». Вакцину зарегистрировали в более чем 70 странах мира.

gxpnews